Le risque incendie est toujours élevé dans le Var

Les sapeurs-pompiers du Var alertent une nouvelle fois sur le risque incendie dans le département pour les journées de jeudi et vendredi en raison notamment du retour du mistral. Les pluies et orages de mardi après-midi sont loin d'avoir arrosé tout le territoire.

Le gigantesque incendie parti de Gonfaron il y a dix jours est désormais maîtrisé mais les sapeurs-pompiers du Var appellent à la plus grande vigilance pour cette journée de jeudi et celle de vendredi en raison du risque incendie à nouveau important dans le département. Le mistral est de retour ce jeudi en début d'après-midi, il devrait souffler jusqu'à 60 km/h et même si il a beaucoup plu ce mardi notamment sur la commune de Pignans, provoquant même des inondations, les sapeurs-pompiers précisent que les précipitations sont loin d'avoir arrosé l'ensemble du territoire varois.

Ainsi pour la journée de jeudi des mesures sont prises pour éviter tout départ de feu :

Massif forestier des Iles d'Hyères : risque incendie TRÈS SÉVÈRE, accès interdit

Sept massifs forestiers : risque incendie SÉVÈRE

Massif du plateau de Canjuers : risque incendie MODÉRÉ

L'interdiction stricte de fumer est maintenue dans les massifs exposés, les barbecues à moins de 200 mètres de bois ou forêts sont interdits ainsi que les écobuages et travaux forestiers.

