Un risque incendie "extrême" dans le Gard rhodanien selon les pompiers

Des températures qui avoisinent les 36 degrés, un mistral qui va souffler jusqu'à 70 km/h en rafales, un cocktail explosif qui fait craindre le pire aux pompiers du Gard. Le risque incendie selon eux est "extrême" dans le Gard rhodanien. C'est la première fois de la saison. Les quelques gouttes qui sont tombées hier n'ont eu aucun effet sur la végétation, notamment en Basse Vallée du Rhône. "Dans le reste du Gard, le risque est très sévère. Les départements voisins des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont aussi en risque extrême" explique le commandant William Borelly du SDIS30.

Des renforts déployés sur le terrain

Face à ce risque, les effectifs ont été renforcés dans les casernes. Sur le terrain aussi. "Nous sommes renforcés par la colonne Occitanie, composée des SDIS du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron , ce qui représente 60 sapeurs-pompiers et douze engins. 170 pompiers du Gard sont également déployés au sol avec l'avion de veille et de reconnaissance et l'hélicoptère bombardier d'eau du SDIS30." Les pompiers appellent donc à la plus grande vigilance. "Ilne faut pas jeter de mégot et le moyen le plus simple, c'est de ne pas fumer en voiture. Certains maires (comme celui de Langlade) ont pris des arrêtés dans leurs communes et c'est l'exemple à suivre. Si vous fumez, faîtes des pauses et arrêtez vous où il y a des endroits pour ça. Ne faites pas non plus de feu quelque soient les endroits. Un point qui est rarement abordé, c'est aussi le stationnement des véhicules car les pots d'échappement, catalytiques notamment, chauffent énormément et si on se gare sur de l'herbe très sèche, on peut créer un départ de feu." Il est par ailleurs fortement déconseillé de se rendre dans les massifs forestiers .

