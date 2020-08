Le risque incendie " très sévère" dans le nord de la Drôme

Sècheresse et chaleur...Météo France a émis un bulletin de risque météo très sévère pour le Nord Drôme pour la journée du 20 août. Le Préfet de la Drôme a donc déclenché le plan départemental d'Alerte Liée Au Risque Météorologique Exceptionnel (ALARME) qui vise à mobiliser l’ensemble des services pour la lutte contre les feux de forêts. Le service départemental d’incendie et de secours de la Drôme renforce les moyens de prévention et d’intervention sur le terrain afin d'être mobilisés au plus vite.

La zone comprend tout le nord de la Drôme au dessus de Valence et concerne les communes suivantes :