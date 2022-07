Le River's Pub fermé administrativement après l'accident mortel sur les quais à Rouen

Depuis ce jeudi 21 juillet, les portes du River's Pub, sur les quais rive gauche à Rouen, sont portes closes. Suite à une décisions de la préfecture de Seine-Maritime, l'établissement est fermé administrativement, pour un mois, suite à l'enquête dans le cadre de l'accident qui a causé la mort d'une femme le 22 avril dernier.

Le conducteur en état d'ébriété

Ce 22 avril, aux alentours de 18h30, deux voitures se percutent très violemment boulevards Ferdinand Lesseps, à proximité des Docks 76. Dans l'une des voitures, une femme de 55 ans, décédée sur place, et sa fille de 25 ans, grièvement blessée ; dans l'autre, deux hommes, dont le conducteur qui roulait à 130 km/h dans une zone limitée à 50, et en état d'ébriété.

C'est sur la consommation d'alcool du mis en cause qu'a porté une partie de l'enquête. Celle-ci a établi que plus tôt dans l'après-midi, le conducteur et deux collègues ont consommé plusieurs verres au River's Pub, dont les employés ont continué à les servir alors qu'ils étaient "manifestement ivre", selon l'enquête. Une situation considérée comme une infraction, et qui "permet également au préfet de prendre une mesure de police administrative tendant à la fermeture d'un débit de boisson".

Mais le patron du bar, Jean-Luc Lecouteux, estime que cette décision est "abusive" : "on essaye de trouver des coupables alors qu'on n'est pas du tout responsables".

Audience au tribunal administratif ce vendredi matin

Le patron explique que, ce 22 avril, les trois hommes ont bien consommé de l'alcool au River's Pub : "mes serveurs leur ont servi quatre verres chacun. Ce n'est pas ce qui peut faire monter les gens dans des taux d'alcoolémie très important" affirme-t-il, insistant sur le fait que les clients "n'étaient pas du tout en état d'ébriété". "Le patron est venu payer, ils étaient dans un état normal, puis sont partis vers 17h10".

Selon Jean-Luc Lecouteux, le taux d'alcool dans le sang très élevé enregistré par la police lors du contrôle du conducteur ne peut pas avoir été causé par les consommations prises dans son bar. "L'état d'emprise alcoolique s'est fait après le passage chez nous" assure-t-il. Il dénonce une "sanction à 100.000 euros de chiffre d'affaires", qui oblige les 12 employés de l'établissement à du chômage.

Pour lui, la responsabilité de son établissement n'est aucunement engagée dans l'accident mortel qui a eu lieu un peu plus tard. Il a donc déposé une demande de référé liberté au tribunal administratif de Rouen, avec une audience prévue ce vendredi 22 juillet à 10h30. Jean-Luc Lecouteux a également lancé une pétition en ligne pour alerter sur ce qu'il nomme une "honte à la rouennaise".