"Des méthodes de barbouze", le parc à thème du Rocher Mistral a déposé plainte pour harcèlement, abus de pouvoir et prise illégale d'intérêt contre Franck Santos, le maire de La Barben. Les responsables dénoncent des altercations récurrentes avec l'élu depuis son élection il y a deux ans.

Le Rocher Mistral porte plainte pour harcèlement et abus de pouvoir contre le maire de la Barben

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce mardi, le maire de La Barben ( Bouches-du-Rhône), Franck Santos, aurait empêché l’accès piéton aux visiteurs du Rocher Mistral par un chemin communal fermé à la circulation automobile. Une ultime altercation avec le directeur adjoint qui a poussé le parc à se tourner vers la justice. Franck Santos est accusé de harcèlement, d'abus de pouvoir et de prise illégale d'intérêt.

L'édile réside à quelques mètres du Rocher Mistral qui accueille près de 100 000 visiteurs par an. "Le Rocher Mistral ne peut plus accepter qu’un élu, au seul motif que sa maison se situe à proximité du parc Rocher Mistral, utilise ses pouvoirs de maire pour mettre en péril ce projet culturel et les 140 emplois qu’il représente aujourd’hui", fustige le parc dans un communiqué.

"des méthodes de barbouze". Le Rocher Mistral

Depuis son élection en 2020 à la mairie de La Barben la tension monte. Le Rocher Mistral dénonce "des méthodes de barbouze". Toujours selon le parc de loisirs, Franck Santos tenterait de dénigrer le site avec des photos volées sur le compte Facebook de la commune, bloquerait le passage qui permet aux visiteurs du Rocher Mistral de circuler à pied entre le parking et le parc et empêcherait les livraisons au château.

Le directeur adjoint du Rocher Mistral, Frédéric Lanouvelle, ajoute : "cette situation est insoutenable, _c'est une menace pour les investissements_, pour le château qui est en train d'être rénové et pour les emplois qui ont été créés".

Malgré nos sollicitations, l'édile, Franck Santos, n'a pas souhaité répondre à nos questions.