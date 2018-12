Le rond-point de la Main Jaune en flammes à Châtellerault

Châtellerault, France

Les gilets jaunes de Châtellerault occupent le rond-point de la Main jaune, tout près de la sortie 26 de l'autoroute A10, depuis le 17 novembre dernier et le début de la contestation. Au fil des semaines, ce barrage est devenu un symbole de leur mobilisation dans le Poitou. Ce dimanche 16 décembre soir, vers 20h15, la statue de 15 mètres qui décore ce rond-point a pris feu. Une douzaine de pompiers et deux lances ont été mobilisés pour éteindre l'incendie.

C'est une catastrophe !" raconte un habitant de Châtellerault

A 22h, l'incendie sur la structure du rond point de la main jaune est toujours en cours d'extinction. Le monument est enflammé sur une quinzaine de mètres et cinq véhicules suspendus à l’œuvre sont détruits.

Pascal, un habitant de Châtellerault n'en revient pas du spectacle de désolation auquel il a assisté. Avec sa femme il se rendait sur le rond-point au nord de la ville pour voir où en était le mouvement des gilets jaunes quand il a "vu des gyrophares de polices et des véhicules de pompiers qui étaient en train d'éteindre la Main Jaune". Le cinquantenaire est choqué d'un tel spectacle "C'est une œuvre d'art, après on aime ou on n'aime pas mais on la respecte".

L'oeuvre du rond-point de la Main Jaune à Châtellerault. © Radio France - Noémie Lair

Francis Guyot, l'artiste qui a réalisé cette statue, était ce dimanche soir présent sur le rond-point. Même s'il préfère garder ses déclarations pour plus tard, il n'a pas caché sa tristesse.

Je suis consternée ! Valérie, une gilet jaune de Châtellerault

"Je ne sais pas comment cela s'est passé, explique Valérie, l'une des gilets jaunes historiques de ce rond-point. Mais je trouve ça consternant." Elle n'était pas présente ce dimanche soir et attend de connaître les causes de l'incendie pour se prononcer, mais elle ne cache pas sa tristesse de voir ce symbole de la mobilisation de Châtellerault en flammes.