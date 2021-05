Le Rouen Hockey Elite met à pied son entraîneur des gardiens après sa condamnation pour agressions sexuelles

Le club de Hockey de Rouen indique, ce mercredi, mettre à pied son entraîneur des gardiens, Romain Farruggia. Il a été condamné pour agressions sexuelles sur mineures par le tribunal correctionnel de Chambéry. Les faits remontent à 2015, à l'époque où il était l'entraîneur des gardiens du pôle France, en Savoie.

"Pas de place pour la tolérance dans la lutte contre les violences de toute nature"

Romain Farruggia a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, une interdiction d’entraîner et d'encadrer des mineurs, et l'obligation de verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la principale victime. Plusieurs faits étaient reprochés à Romain Farruggia, des caresses sur les cuisses, des réflexions fréquentes à caractère sexuel, une ambiguïté constante et même d'avoir glissé sa main dans la culotte d'une jeune fille de 17 ans, chez elle. Romain Farruggia nie farouchement cette dernière agression. Pour le reste, il plaide l'immaturité. Le jeune homme a 27 ans à l'époque des faits poursuivis.

Son nom est désormais inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Il doit en outre verser 1 euro de dommages et intérêts à la Fédération française de hockey sur glace, partie civile aux côtés des plaignantes.

"Informé de la condamnation judiciaire de l'un de ses salariés pour des faits antérieurs à son embauche, et après avoir pris connaissance de leur gravité, le Rouen Elite Hockey souhaite exprimer officiellement sa position (...) Depuis toujours le RHE est très attaché aux valeurs qui régissent la société. Son engagement auprès des différentes causes sociales en témoigne ", lit-on dans un communiqué du club.

Le club de hockey poursuit "le RHE considère qu'il n'y a pas de place pour la tolérance dans la lutte contre les violences de toute nature. Le RHE a décidé de mettre à pied Romain Farruggia. En prenant ces mesures, le RHE affirme le devoir d'exemplarité qui s'impose à ses membres, et en particulier à ses salariés".

Le club indique qu'un conseil d'administration, convoqué en urgence, se tiendra ce samedi matin. "Le RHE souhaite apporter tout son soutien à la victime et lui témoigner sa compassion", conclut le communiqué.