Le Rugby Club Nîmois poursuit sa marche en avant en Fédérale 1

Et de trois ! Le RCN a remporté ce dimanche après-midi son troisième succès de la saison en Fédérale 1 en l'emportant sur la pelouse de Castanet-Tolosan 35-18. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les Nîmois ont inscrit quatre essais et réussi trois pénalités et trois transformations. Ils ont mené au score du début à la fin. Ils repartent avec le point du bonus offensif.

Le Rugby Club Nîmois occupe la première place la poule 3.