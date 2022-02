Le rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas condamné à 18 mois de prison avec sursis

Mohamed Haouas a été condamné ce vendredi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le rugbyman international était jugé pour plusieurs cambriolages commis en 2014 à Montpellier et alentours.

Le rugbyman Mohamed Haouas au tribunal de Montpellier où il était jugé pour plusieurs cambriolages, en compagnie de son avocat Me Marc Gallix

Près de huit ans après les faits, Mohamed Haouas a été condamné ce vendredi à 18 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le rugbyman international était jugé pour quatre cambriolages et une tentative commis en 2014 à Montpellier et alentours. Le tribunal l'a reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés.

La condamnation correspond à ce qui avait été requis par la procureure de la République.

Me Marc Gallix, l'avocat de Mohamed Haouas, avait plaidé l'erreur de jeunesse en insistant sur le parcours "exceptionnel" de son client, aujourd'hui pilier du Montpellier Hérault Rugby (MHR) et de l'équipe de France.

