Le rugbyman Mohamed Haouas condamné à neuf mois de prison ferme pour violences aggravées

Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné vendredi le rugbyman Mohamed Haouas à 18 mois de prison, dont neuf ferme, pour des "violences aggravées" commises lors d'une bagarre le matin du jour de l'an 2014. Violences commises en réunion et avec arme dans une boulangerie, à l'encontre d'un gérant de boite de nuit. Lors du procès qui s'est tenu le 12 mai, le parquet avait requis deux ans de prison avec sursis.

ⓘ Publicité

Incarcération ou pas ?

Cette nouvelle condamnation de l'ex-joueur de Montpellier et de l'équipe de France s'ajoute à une peine d'un an de prison ferme prononcée en mai pour des violences conjugales. Elle rend possible une incarcération du joueur, selon son avocat Me Marc Gallix, qui a annoncé à l'AFP son intention de faire appel.

À lire aussi Le rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas jugé pour violences aggravées