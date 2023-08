Le sac des voleurs était rempli de jeux vidéo : deux jeunes arrêtés à Bayonne

La scène s'est déroulée le lundi 7 août devant l'une des entrées du centre commercial BAB2 d'Anglet. Les policiers du commissariat de Bayonne arrêtent un jeune homme de 24 ans soupçonné de vols. La suite va leur donner raison. L'individu venait en effet de dérober six jeux vidéo dans le centre commercial. Le petit butin se trouvait dans un sac qu'il avait caché dans la galerie marchande peu après son méfait. Aux enquêteurs, le voleur, lors de sa garde à vue, a expliqué s'être finalement "dégonflé".

Convoqués devant le tribunal

Le jeune homme a aussi expliqué aux policiers qu'il agissait avec un couple. Le but était de revendre les jeux vidéo dans un magasin spécialisé, lui aussi installé dans le centre commercial BAB2, à quelques mètres de la grande surface Carrefour. Quatre jeux avaient été dérobés la veille, a expliqué le jeune homme. Le couple en question a alors été convoqué au commissariat de Bayonne et placé en garde à vue. La femme âgée de 25 ans a été mise hors de cause, mais pas son compagnon. Âgé de 21 ans, il est considéré comme complice. Les deux jeunes gens ont été remis en liberté et seront convoqués devant le tribunal de Bayonne le 8 mars 2024.