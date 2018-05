Romorantin-Lanthenay, France

L'affaire a fait la une des médias début mai : l'affaire Naomi Musenga, cette jeune femme de 22 ans décédée après avoir été moquée au téléphone par une opératrice du Samu à Strasbourg. Ce drame a particulièrement ému Ghislaine et Roger Boyer, les parents d'Amaury, un garçon décédé en 2014. Comme pour Naomi, les parents d'Amaury assurent qu'une mauvaise prise en charge du Samu est à l'origine de la mort de leur enfant.

Le Samu du Loir-et-Cher mis en cause...

En 2014, Amaury Boyer est un adolescent de 13 ans, scolarisé à Romorantin. Fin octobre, une tumeur au cerveau (tumeur germinale) est détectée. Il est opéré au CHU de Tours. Une ponction lombaire est également réalisée le 10 novembre. Amaury est ensuite autorisé à regagner son domicile, à Langon-sur-Cher, mais dans la nuit du 11 au 12, son état se dégrade fortement.

Amaury, en septembre 2014

Le 12 novembre au matin, sa mère appelle en urgence son médecin traitant et le service de neurochirurgie du CHU de Tours, où il est suivi. On lui demande de se mettre en contact avec le Samu pour que l'enfant soit rapatrié au plus vite à Tours. A 8h24, sa mère Ghislaine appelle donc le Samu 41. Après avoir expliqué les symptômes et le dossier médical de son enfant, que Tours demande à ce qu'il leur soit envoyé, le Samu du Loir-et-Cher décide au contraire d'envoyer Amaury par ambulance à l'hôpital de Romorantin, certes à seulement huit kilomètres de leur domicile, mais loin d'être équipé pour prendre en charge un tel patient. D'après le rapport d'expertise de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, l'écoute de l'enregistrement de l'appel prouve que le Samu "a refusé de mettre en jeu les moyens nécessaires lors de l'appel de Madame Boyer pour transférer Amaury en neurochirurgie".

Extraits de l'appel de Ghislaine Boyer au Samu 41, le matin du 12 novembre Copier

...l'hôpital de Romorantin aussi !

A 9h30, Amaury est aux Urgences de Romorantin. L'enfant est dans le coma, avec une hémiplégie gauche, une mydriase gauche et un score de Glasgow à 6, ce qui signifie qu'une intubation est nécessaire pour sa survie. L'intubation ne sera pas faite.

Face à cette situation, le médecin des Urgences de Romorantin décide lui aussi d'appeler le Samu pour demander un transfert à Tours. A l'autre bout du fil, son interlocutrice lui répond qu'aucun médecin n'est disponible pour l'instant et qu'il faut attendre. Pendant huit longues minutes (l'enregistrement est entre les mains du Procureur de la République de Blois), le médecin de Romorantin ne dira jamais à son interlocutrice qu'Amaury se trouve entre la vie et la mort, mais préférera parler de la météo et de sa coupe de cheveux. Finalement, le médecin régulateur du Samu se libère et prend la communication. Le départ en hélicoptère vers Tours est enfin prévu à 10h45, mais il est encore retardé à 12h32, le Samu 37 ayant dû intuber Amaury à son arrivée, aucun anesthésiste de Romorantin ne l'ayant fait.

A son arrivée au CHU de Tours, Amaury est dans un état critique, inconscient et tétraplégique. Une chimiothérapie sera mise en route mais après une diminution initiale de la tumeur, des localisations secondaires vont apparaître. Le garçon décède le 1er décembre.

La famille d'Amaury veut que son cas serve d'exemple

Après de longs mois d'attente, Ghislaine et Roger Boyer sont parvenus à récupérer le dossier de leur fils auprès du Samu du Loir-et-Cher. Convaincus des erreurs commises par la structure, ils ont décidé de porter plainte pour atteinte involontaire à la vie contre le CH de Blois, le CH de Romorantin, le CHRU de Tours, le médecin régulateur du Samu 41 et contre le Docteur Van Roomen, exerçant à Romorantin. Plus de trois ans après la mort de leur fils, ils ne décolèrent pas.

La mère d'Amaury témoigne sur France Bleu Orléans :

"De la colère en voyant que ce qui est arrivé à mon fils est aussi arrivé à Naomi": Ghislaine, mère d'Amaury Copier

Pour Maitre Maxime Aunos, avocat de la famille Boyer, la faute du Samu 41 est incontestable.

Me Maxime Aunos, avocat de la famille Boyer Copier

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Procureur de la République de Blois. A ce jour, plusieurs acteurs du dossier ont déjà été entendus.