Les analyses confirment que le sang retrouvé dans la maison d'Orvault est bien celui de la famille disparue depuis la mi-février. Les doutes s'orientent pour l'instant vers le fils qui a posté des messages très sombres sur Internet.

Les analyses demandées en urgence le confirment : le sang retrouvé dans la maison d'Orvault est bien celui de la famille disparue depuis la mi-février. De toute la famille ou seulement une partie ? Pour l'instant, le procureur de la République de Nantes ne veut pas en dire plus. Pascal et Brigitte Troadec et leurs enfants, Sébastien et Charlotte n'ont plus donné signe de vie depuis le 16 février.

Du linge encore humide dans la machine, de la vaisselle dans l'évier et le chauffage coupé

Des traces de sang ont été retrouvées sur un téléphone portable, des oreillettes, une paire de chaussettes et aussi, moins nettes, comme si elles avaient été essuyées rapidement, sur l'escalier. Pour le reste, la maison était plutôt en ordre quand les enquêteurs y sont entrés, comme si "tout s'était arrêté à un instant T". Il y avait du linge encore humide dans la machine à laver, des draps, étendus, en train de sécher. Peut-être ceux qui avaient été enlevés des lits qui étaient complètement défaits ? Dans l'évier, il y avait encore de la vaisselle et dans le frigo, de la nourriture à peine périmée. Plus étrange, dans la salle de bain, plus brosse à cheveux, plus de brosse à dents non plus. Le chauffage était coupé. Il faisait froid, dans la maison.

Vivement ma mort, ma vie me saoule" - Le fils de la famille, Sébastien, sur Twitter

Ce qui a disparu aussi, c'est la voiture du fils, Sébastien. Elle est recherchée partout en France, notamment sur les parkings des aéroports. Sébastien, vers qui les doutes s'orientent aussi parce qu'il a laissé des messages très sombres sur Internet, il y a quelques années, sur le réseau social Twitter. Voilà ce qu'il a écrit : "Vivement ma mort, ma vie me saoule" ou encore, "si on savait ce qui se passe réellement dans ma tête, on me prendrait pour un fou sans morale".

Le jeune homme est décrit comme "ayant souffert de fragilités psychologiques". Son père, Pascal, a souffert de "troubles dépressifs" dans le passé. Pour l'instant, les enquêteurs n'écartent aucune piste.