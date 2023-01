Le sans domicile fixe volait des cartes bleues à l'hôpital Rangueil de Toulouse

Un homme de 36 ans a été interpellé par la police à Toulouse. Ce sans domicile fixe squattait le site de l'hôpital de Rangueil depuis un mois environ. Il est soupçonné d'avoir volé des cartes bleues à des patients et des membres du personnel soignant . L'homme utilisait ensuite les cartes pour payer sans contact.

Convoqué en novembre

Au bout d'un moment, la direction de l'hôpital a remarqué ces vols répétés. La police a mené son enquête et interpellé l'homme, après consultation de la vidéo surveillance. On ne connait pas pour le moment le montant volé. Toutefois, on sait qu'au moins sept victimes ont été recensées. Le trentenaire a reconnu les faits il sera convoqué devant la police judiciaire en novembre