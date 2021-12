Stupeur le week-end dernier à La Chapelle-aux-Brocs, en Corrèze. Le sapin de Noël, planté au printemps et décoré, a été volé dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le lotissement, l'émotion et l'incompréhension domine.

Le sapin de Noël de La Chapelle-aux-Brocs en Corrèze scié et volé en pleine nuit

Du sapin décoré, il ne reste plus que la base et quelques branchages

Dans le lotissement tranquille du "Pont de Cayre", situé sur la commune de La Chapelle-aux-Brocs, c'est la stupéfaction devant un acte de nature à ruiner l'esprit de Noël. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants ont constaté que le sapin placé sur un îlot à l'entrée du lotissement avait disparu.

C'est une dame qui a signalé la disparition du conifère. "Elle avait l'impression qu'il avait traversé" raconte Marcelle, une proche voisine. Cette dame alerte alors un adjoint au maire qui habite dans la même rue et c'est lui qui constate les dégâts_. "_Il a complètement été scié" exprime avec tristesse Serge Ischard, le premier adjoint au maire de La Chapelle-aux-Brocs.

Le sapin était décoré par le Foyer Rural de La Chapelle-aux-Brocs

Le sapin venait justement de se parer de l'ambiance de Noël. "Ce sont les bénévoles du Foyer Rural qui l'ont décoré" poursuit Marcelle "avec des boules. _Il avait une guirlande solaire, donc il clignotait"se désole-t-elle. Le sapin a été planté au printemps par la commune, afin d'éviter d'en acheter un et d'en avoir un permanent pour chaque année. "Il venait d'avoir quelques bourgeons, il était beau notre petit sapin"_ explique-t-elle.

La coupe a été nette et précise © Radio France - Mickaël Chailloux

Plus qu'une colère, c'est de l'amertume et de l'incompréhension qui domine dans l'esprit de Serge Ischard. "Ca fait mal car un sapin, ça coûte 20 à 25 euros. Pourquoi en voler un comme ça, dans une commune ?" se questionne-t-il. Les deux habitants du lotissement en sont persuadés : l'acte a été prémédité. "On ne le voit pas de la route" raconte les deux chapellois.

La mairie a décidé de ne pas porter plainte pour ce vol. "Mais, on ne va pas se laisser abattre. J'ai proposé au maire d'en replanter un" défend Serge Ischard. En attendant, il étudie l'idée de décorer le vieil arbre dépourvu de feuilles et au tronc plus épais juste à côté. "Qu'ils essayent de le scier, celui-là" ajoute le premier adjoint.