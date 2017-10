Le secours à animal, une obligation pour les sapeurs-pompiers de Côte-d’Or

Vendredi, des spéléologues du Spéléo Secours Français ne sont pas parvenus à localiser et sauver deux chiens de chasse perdus depuis le 15 octobre dans une cavité à Aubaine en Côte-d'Or. Leurs efforts avaient succédé à ceux des pompiers, souvent appelés pour secourir des animaux.

A Aubaine, les pompiers avaient renoncé après une demi-journée d'efforts à retrouver les deux chiennes qui ne répondaient pas à leurs appels au fond de la faille où elles avaient disparu plusieurs jours auparavant. C’est une autre facette du métier des soldats du feu. Le secours à animal est une obligation légale. Il n’y a pas si longtemps, les animaux n’étaient considérés par la loi que comme de vulgaires biens matériels. Mais désormais ils sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité. Raison de plus pour voler à leur secours. Et gratuitement pour leurs propriétaires.

Un bon entraînement en conditions réelles

Une entreprise parfois coûteuse quand il faut déployer de gros moyens sur le terrain, comme ceux du GRIMP, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Mais elle a tout de même le mérite de donner l’occasion d’une bonne préparation à des équipes appelées aussi à voler au secours de personnes en péril. « C’est une intervention souvent technique qui permet à nos personnels de s’entraîner, de travailler la coordination et de tester des matériels dans les conditions opérationnelles nécessaires », explique le commandant Olivier Roy, du SDIS 21. Pour autant, la limite posée reste la sécurité des pompiers : « il faut en permanence être sur le fil du rasoir entre cette obligation légale, et la nécessité de ne pas s’exposer trop et de ne pas faire prendre de risques inconsidérés à nos personnels pour sauver un animal ».

Pas au détriment de la sécurité des populations

Les pompiers appelés pour le sauvetage d’un chien de chasse perdu dans une cavité attendent au moins 24 heures avant d’intervenir, l’animal étant susceptible entre-temps de sortir par lui-même. Quand ils passent à l’action, la présence d’un groupe de plusieurs hommes lourdement équipés peut sembler incongrue à ceux qui peuvent légitimement se demander s’il n’y a pas dans le même temps un être humain à secourir. Le commandant Roy se veut rassurant sur ce point : « l’organisation départementale et nationale des sapeurs-pompiers est là pour pallier tous les cas de simultanéité d’intervention. Donc si des sapeurs-pompiers sont occupés à secourir un animal, d’autres se tiennent prêts bien évidemment pour continuer d’assurer la sécurité des populations ».