Le Secours catholique cambriolé à Thouars

Thouars, France

"J'étais écœurée !". Ce sentiment, c'est celui Jacqueline Demonçay, présidente du Secours catholique à Thouars. Les locaux de l'association ont été cambriolés, a priori dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 janvier. La découverte a été faite lundi matin. "On se trouve dans une ancienne école qui commence à vieillir. On a forcé la grande fenêtre pour pouvoir entrer".

C'était le tsunami, il y avait les barres des portants pliées, des vêtements par terre

L'association venait de recevoir quatre palettes de vêtements neufs. Deux ont disparu. Des produits d'entretien et d'hygiène, des couches pour bébé notamment et un peu d'argent ont également été dérobés. L'association n'a pas estimé le total du préjudice mais il est d'au moins plusieurs centaines d'euros.

"On est là pour aider les gens, on rend service toujours avec le sourire même si on a nos propres soucis", lâche Jacqueline Demonçay. La responsable du Secours catholique a tenu a rouvrir le local. Et maintient la braderie prévue le 14 janvier. "Déjà que mon moral était à zéro, je me suis dit si je ferme je vais baisser les bras. Alors on s'est tous retroussés les manches et je continue !".

Deux autres associations ont été visitées cette nuit-là à Thouars : "La renaissance" et "Le pied de biche" où des bouteilles de l'alcool ont été volées et même des galettes des rois.