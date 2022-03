Le Secours Populaire de l'Hérault lance sa bibliothèque numérique

Le secours populaire veut réduire les inégalités d'accès à la culture. Pour ça, la section de l'Hérault lance la bibliothèque numérique solidaire, Kiosksolidaire. Elle contient plus de 70 000 ouvrages (romans, essais, ouvrages scolaires, littérature jeunesse, BD, journaux) pour petits et grands. Le but est aussi d'inciter à la lecture et de permettre à tout le monde d'accéder à des contenus numériques de qualité mais aussi de favoriser l'apprentissage.

Kiosksolidaire est accessible sur smartphone et tablette via une application. Pas besoin d'avoir un ordinateur. Les contenus doivent être téléchargés grâce à une connexion internet mais ils peuvent ensuite être lus de n'importe où avec ou sans connexion. Plusieurs ouvrages sont disponibles en anglais et en arabe.

Ce projet a été mis en place en partenariat avec la start-up montpelliéraine Leanova, spécialiste en digitalisation de format de lecture interactif.

Un système de don pour permettre à tous d'y avoir accès

Le kiosksolidaire fonctionne grâce à un système d'abonnement sous forme de dons. Trois formules sont possibles. Dans un premier temps, les entreprises qui le souhaitent peuvent offrir des abonnements à des bénéficiaires du Secours Populaire. Pour le moment, 1 200 abonnements ont été financés grâce à plusieurs partenaires. Vous pouvez également participer en souscrivant à la bibliothèque numérique. L'abonnement mensuel est à 8€ par mois et vous permet d'accéder à l'ensemble des contenus mais aussi d'aider une famille dans la précarité à être abonnée. Enfin si les bénéficiaires le souhaitent, ils peuvent s'abonner pour 4€ par mois.

Grâce à la bibliothèque numérique, le Secours Populaire organise aussi des ateliers de soutien scolaire pour les enfants qui en ont besoin. Les bénévoles peuvent accéder gratuitement aux livres scolaire du Kiosksolidaire pour aider les élèves dans de nombreuses matières.

A terme, le Secours Populaire de l'Hérault souhaite élargir le choix de contenus sur l'application, et étendre la bibliothèque sur tout le territoire.

Vous pouvez directement télécharger l'application sur Android ici ou sur IOS ici.