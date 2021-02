Le Secours populaire de la Haute-Vienne vole au secours des sinistrés de Charente-Maritime

Des bénévoles du secours populaire de la Haute-Vienne s'apprêtent à quitter Limoges ce mercredi en fin de matinée pour acheminer des colis à une centaine de familles de Saintes, victimes des inondations qui ont envahi les rues de la commune de Charente-Maritime ces derniers jours. Pour le secrétaire général du secours populaire en Haute-Vienne Thierry Mazabraud c'est un premier convoi qui permet de répondre à l'urgence mais qui sera suivi par d'autres notamment vers le Lot et Garonne.

Du matériel pour permettre de nettoyer les habitations

"L'idée c'est d'être réactif et de montrer notre solidarité avec le comité local de notre association à Saintes" explique encore Thierry Mazabraud qui reconnait qu'il n'est pas facile de mobiliser le public face à ce genre d'intempéries qui surviennent de plus en plus souvent. Dans un premier temps ce sont des pelles, des seaux , des balais, des produits désinfectants et de la lessive qui sont acheminés auprès des habitants de Saintes. Mais le secours populaire envisage plus tard une fois que les maisons seront nettoyées de faire des dons en mobilier ou des bons d'achat pour les personnes déjà bénéficiaires de l'association. Une aide qui s'étendra à un autre département touché par les intempéries : celui du Lot et Garonne.