Le Secours Populaire des Alpes-Maritimes victime des faux steaks vendus aux associations caritatives

Alpes-Maritimes, France

Ce sont 780 tonnes de "faux steaks hachés" qui ont été vendus par une entreprise française à des associations d'aide aux plus démunis dont certaines ont des antennes dans le département des Alpes-Maritimes. Une info révélée par la Répression des fraudes, ex DGCCRF. La consommation de ces steaks hachés ne présentait pas de risques pour la santé, mais il n'y avait pas de viande dans leur composition, seulement du gras, du soja et de l'amidon. Le Secours Populaire, la Croix Rouge, les Restos du Cœur et la Fédération française des banques alimentaires avaient fait un achat groupé de plus de 5 millions d'euros. Dans les Alpes-Maritimes, le Secours Populaire a du retirer ses steaks; une vingtaine de cartons. L'antenne azuréenne avait été alertée il y a une quinzaine de jours que des analyses étaient en cours. "C'est une honte, explique Jean Stellittano, secrétaire départemental du Secours Populaire 06. En plus, toute cette nourriture va nous manquer pour les distributions journalières. Les steaks sont toujours les produits les plus difficile à obtenir".