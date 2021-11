Le Secours Populaire victime de vandalisme et de cambriolage à Pithiviers

"C'est désolant quand on sait l'action quotidienne des bénévoles pour la solidarité" : Nicolas Jaffré, le directeur du Secours Populaire dans le Loiret, déplore avec amertume les actes de vandalisme et de cambriolage dont a été victime l'association, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Pithiviers.

Du matériel renversé ou dérobé

Les locaux du Secours Populaire, rue Madeleine-Rolland, ont en effet été "visités" ; des traces d'effraction sont bien visibles, une fenêtre du bâtiment a été fracturée. A l'intérieur, la boutique solidaire et les bureaux ont été vandalisés, du matériel a été renversé.

Le local du Secours populaire de Pithiviers vandalisé - DR - Secours populaire du Loiret

Mais il ne s'agit pas que d'un acte de vandalisme : on peut bien parler d'un cambriolage. Ont en effet été dérobés : deux ordinateurs neufs (celui pour les bénévoles et celui en libre accès pour les personnes aidées), un téléphone, la box, 60 € en espèces (correspondant au fond de caisse, dont le coffre a été détruit), deux gros sacs de denrées alimentaires collectés cette semaine au magasin Lidl de Pithiviers par les enfants du mouvement Copain du monde.

Le Secours Populaire aide 60 familles à Pithiviers

"C'est vraiment décevant car le Secours Populaire, c'est avant tout une association de bénévoles, centrée sur le bénévolat et avec très peu de salariés", souligne Nicolas Jaffré. L'association compte 21 antennes dans le Loiret ; celle de Pithiviers s'appuie sur une quinzaine de bénévoles et vient en aide à une soixantaine de familles. Et malgré ce coup dur, elle compte bien continuer son action. "Ce qui est arrivé est triste, mais on va se relever les manches, nettoyer, sûrement refaire une collecte ; la solidarité va se poursuivre, c'est le plus important", conclut Nicolas Jaffré.

L'association a bien sûr porté plainte dès ce jeudi après-midi auprès de la gendarmerie de Pithiviers qui a ouvert une enquête.