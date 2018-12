Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur à Bordeaux: "les forces de l'ordre étaient en nombre suffisant samedi"

Bordeaux, France

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur est allé ce lundi matin à la rencontre des forces de l'ordre, mobilisés ce week-end à Bordeaux. Laurent Nunez a effectué une visite surprise dans la capitale girondine, au surlendemain des violences urbaines et des pillages qui ont marqué la fin de la manifestation des Gilets Jaunes .

Le représentant du gouvernement s'est d'abord rendu à l'hôtel de police de Bordeaux, puis il est allé dialoguer avec les parlementaires et les élus girondins, notamment Alain Juppé, à la résidence préfectorale.

📍Bordeaux

Avec le @PrefAquitaine33, je rencontre à l’Hôtel de Police les forces qui étaient mobilisées ce week-end.

Je leur ai renouvelé mon soutien et ma confiance alors qu’elles ont été sauvagement attaquées ce week-end.

Rien ne saurait justifier ce déferlement de violence.

J’échange avec les parlementaires et élus de Gironde : au-delà de nos sensibilités qui peuvent être différentes, je sais notre attachement commun à l’ordre républicain.

Le Gouvernement est pleinement à l’écoute de nos territoires.

Ce dialogue est essentiel.

Laurent Nunez a tenté d'éteindre le début de polémique sur le nombre de policiers et gendarmes déployés samedi dans les rues de Bordeaux . Selon lui, gendarmes et policiers étaient en nombre suffisant. "Ce sont 74 unités de forces mobiles qui sont venus renforcer les différentes villes de province, ce qui est assez conséquent. Ici, à Bordeaux, ce sont quatre forces et demi qui étaient mobilisés pour gérer la manifestation, en plus des effectifs locaux. Cette répartition est adaptée au niveau de menace, et au niveau de participation aux manifestations que nous connaissons. Il est donc inexact de dire que Paris a été privilégiée"

Les choses ont été bien gérées à Bordeaux - Laurent Nunez, secrétaire d'Etat à l'Intérieur

"Une répartition des forces de l'ordre adaptée à Bordeaux à la menace" Laurent Nunez, secrétaire d'Etat à l'Intérieur Copier

Un nombre record d'interpellations défendu par le secrétaire d'Etat

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur a également défendu le bien-fondé des interpellations record effectuées en amont des manifestations samedi . " Il n'y a pas eu d'interpellations préventives, précise-t-il, mais des contrôles préventifs, c'est à dire effectués sur réquisitions du procureur de la République, qui consistent à interpeller les individus en possession d'armes par destination, c'est à dire lorsqu'ils ont commis une infraction".

Des contrôles préventifs, pas des interpellations préventives - Laurent Nunez

"Les personnes interpellées avant les manifestations étaient pour la plupart en possession d'armes par destination " Laurent Nunez Copier

Près de 2.000 interpellations ont eu lieu samedi, dans toute la France, dont plus de la moitié à Paris. Plus de 1.700 personnes ont été placées en garde à vue.