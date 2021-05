Le secrétaire de la CGT en Corrèze condamné à une amende suite aux dégradations du local LREM de Brive

Sylvain Roch devra payer une amende de 150 euros. C'est la peine prononcée ce lundi par le tribunal de Brive à l'encontre du patron de la CGT en Corrèze. Sylvain Roch comparaissait pour les dégradations du local de La République En Marche à Brive. C'était le 24 janvier 2020 en marge d'une manifestation intersyndicale contre le projet de réforme des retraites. Des affiches et slogans avaient été collés sur la vitrine et des objets, en particuliers des tenues de travail, avaient été déposés devant l'entrée.

"Ils sentent bien que la colère arrive" Sylvain Roch

La condamnation peut paraître certes symbolique. Mais elle ne l'est pas pour Sylvain Roch. "C'est assez symptomatique du moment présent où l'État s'en prend aux organisations syndicales et en particulier à la CGT". Et pour le syndicaliste cela traduit surtout la fébrilité de l'État. "Il y a une volonté de faire peur, c'est-a-dire d'essayer de canaliser la colère parce qu'ils sentent bien que la colère arrive". "Ça ne marche pas comme ça" prévient Sylvain Roch. Ce n'est pas une amende qui va nous faire arrêter". Pour preuve d'ailleurs : une centaine de militants de la CGT étaient venus le soutenir devant le palais de justice durant son procès.