Le secrétaire départemental des Landes du Front National est poursuivi pour fraude fiscale

INFO FRANCE BLEU GASCOGNE : Christophe Bardin, le patron du FN dans les Landes et son épouse Yveline Brun, conseillère régionale, sont poursuivis pour fraude fiscale suite à une plainte des services fiscaux. Ils contestent les accusations.

C'est hier, jeudi, qu'ont été notifiées les poursuites. Cela fait quasiment un an que leur activité d'auto-école à Saint-Paul-lès-Dax est dans le collimateur. A tel point que les services fiscaux ont porté plainte à l'automne dernier.

Des activités auraient été omises

Yveline Brun gère l'auto-école tandis que son mari préside l'association MDSR (mission départementale de sécurité routière). Les activités de l'un se confondraient avec celles de l'autre, au point de semer le trouble chez les enquêteurs. Une partie des activités n'aurait pas été déclarée aux services fiscaux de 2011 à 2013. Les époux Bardin nient, leurs comptes seraient parfaitement validés par leur expert comptable. L'enquête a été menée par la brigade financière du SRPJ à Bayonne.

Un procès public en juin prochain

Poursuivis pour fraude fiscale, les époux sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dax fin juin, en pleine période des élections législatives auxquelles Christophe Bardin envisage de se présenter.

Christophe Bardin, 54 ans, ancien officier de l'armée de terre, a fait une entrée fracassante dans le paysage politique landais en se qualifiant au second tour de l'élection municipale de Dax en 2014, puis de même au second tour de l'élection cantonale sur Biscarrosse en 2015. Il a repris en main et structuré la fédération des Landes depuis novembre 2015.