Violences policières : le syndicat Alliance en Isère dénonce des "vidéos parcellaires"

Après la mise en ligne d'une nouvelle vidéo dans laquelle on voit un policier frapper un manifestant, Yannick Bianchéri, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, se défend et témoigne des difficultés de sa profession. Un métier qui se situe "entre le marteau et l'enclume."