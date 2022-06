Le secrétaire du PS dans la Drôme Samuel Arnaud mis en cause pour agressions sexuelles sur mineures

Une personnalité de la vie locale est mise en cause dans une grave affaire de mœurs. Samuel Arnaud, 42 ans, secrétaire fédéral du PS dans la Drôme, conseiller régional, conseiller municipal et conseiller communautaire de Crest, a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Crest mercredi pour des soupçons d'agressions sexuelles sur deux adolescentes de 13 ans dans le cadre de son travail comme professeur de guitare au Conservatoire de Valence.

Attouchements pendant les cours de musique individuels

Selon le communiqué du Parquet de Valence, l'affaire a débuté le 8 mars dernier par un signalement de l'Education nationale faisant état des révélations d'une collégienne. Entendue par les gendarmes de la BR de Crest, l'adolescente de 13 ans décrit alors des attouchements de nature sexuelle. Au cours de l'enquête, une seconde jeune fille de 13 ans révèle ce mercredi 15 juin avoir subi des attouchements de la part du professeur de guitare. Les faits se seraient déroulés sur une période d'un an et demi de l'hiver 2020 à mars 2022 lors de cours individuels dans les locaux du Conservatoire de musique de Valence. Trois autres jeunes filles qui recevaient également des cours particuliers ont aussi été entendues et ont déclaré ne pas avoir été victimes de tels agissements, précise encore le Parquet.

Interpellé et placé en garde à vue mercredi, Samuel Arnaud a reconnu partiellement les faits. Il n'a jamais été condamné et n'a aucun antécédent judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte et le parquet a demandé ce vendredi sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, interdiction de tout contact avec des mineurs et obligation de soins.