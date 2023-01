Le Secrétaire national du Syndicat de la magistrature réagit aux annonces du ministre de la Justice

Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a détaillé jeudi des mesures pour répondre aux attentes formulées pendant les états généraux de la Justice. Réaction sur France Bleu Armorique de Thibaut Spriet, le secrétaire national du Syndicat de la magistrature, magistrat au tribunal judiciaire de Rennes.

Parmi les mesures annoncées hier par le ministre de la Justine, des délais de traitement des procédures civiles réduits, un Code de procédure pénale simplifié et surtout beaucoup plus de moyens. Que pensez-vous de ces annonces ?

Il y a beaucoup d'annonces, comme vous l'avez dit, un peu tous azimuts. Il y en a une soixantaine qui ont été annoncées, mais dedans il faut quand même faire un peu de tri puisqu'il y a des annonces qui ne sont pas des annonces, mais des confirmations notamment sur les recrutements qui étaient déjà dans le programme du candidat Macron l'année dernière.

Dans le détail, ce sont 10 000 fonctionnaires, dont 1500 magistrats et 1500 greffiers...

Alors oui, ces 7500 magistrats, c'était étaient donc dans le programme présidentiel. Donc ce n'est pas vraiment une annonce. Là, on attend plutôt la mise en œuvre de la mesure. Parmi ces embauches, il est prévu 7000 contractuels, donc non magistrats et non greffiers. Ce qui ce qui indique quand même la direction qui est prise par rapport à la nature des recrutements qui va être menée dans les années qui viennent.

Donc, vous n'êtes pas convaincu concernant les embauches. Qu'en est il du budget de la justice qui devrait être de 11 milliards en 2027 ?

Il y a un effort pour les cinq ans à venir mais ce n'est rien par comparaison à la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui prévoit 15 milliards de plus pour les cinq ans à venir. Donc on peut parler des chiffres, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt leur déclinaison et leur ventilation. Comment ces milliards vont être utilisés ? Il était également question de poursuivre le plan de construction de 15 000 places de prison et on sait que ça coûte très cher de construire des prisons. Cet argent cela va permettre la survie es institutions, ces milliards étaient plus que nécessaire, étaient attendues depuis longtemps. Donc on ne peut que s'en réjouir mais on attend le reste. Finalement, il y a eu une grande consultation ces dernières années avec les états généraux de la justice qui a conduit à un rapport sur l'état de la justice. Pas mal de préconisations sont finalement reprises de façon un peu parcellaire dans les annonces d'hier matin. Ça fait un peu penser à la convention citoyenne sur le climat où il y a une feuille de route globale qui est proposée au gouvernement qui choisit à la carte ce qu'il choisit d'y prendre.

Pour vous cela ne va donc pas assez loin ?

Alors oui, on ne peut pas en faire forcément le reproche au gouvernement qui n'est pas dans une position facile dans son rapport au Parlement. Parce que pour réformer la justice, il faut une grosse majorité au Parlement. C'est souvent des lois constitutionnelles puisqu'on touche à l'organisation des pouvoirs. Et on voit bien que là, avec l'usage intensif du 49.3 ces derniers mois, le rapport avec le Parlement est compliqué aussi et que des réformes d'une telle ampleur n'ont pas forcément passé dans les mois qui viennent. On en a fait le deuil, en tout cas récemment quand on a compris que les préconisations du rapport des états généraux impliquaient des réformes d'une telle ampleur.

Qu'en est il du projet de réduire par deux le temps des procédures civiles pour les justiciables ? C'est intéressant mais est-ce réalisable selon vous ?

Alors je vous posez la très bonne question. C'est bien de dire qu'on va diviser par deux, mais comment ? Sachant que diviser par deux pour diviser par deux, ça n'a pas trop d'intérêt ? Ce qui compte, c'est d'avoir la même qualité, voire une meilleure qualité. Est ce que le justiciable attend pas juste une décision de justice ou de pouvoir être entendu et d'avoir une décision qu'il accepte dans laquelle le juge ait pris le temps ? Disons même les juges parce que c'est bien aussi qu'on tienne collégialité, qu'ils puissent délibérer entre eux, examiner toutes les pièces et écouter tous les arguments des uns et des autres. Ça, ça prend du temps et divisé par deux un temps qui est déjà aujourd'hui très réduit et qui nous conduit à malheureusement bâcler une certaine partie de notre travail. Qu'est ce qu'on va devoir sacrifier pour diviser par deux ? C'est ça la question qui se pose quand on entend cette annonce de simples objectifs de délais. On comprend bien que ces délais étaient inacceptables, notamment en matière pénale où des faits sont jugés plusieurs années après. En matière civile, les délais sont aussi un temps d'échanges d'arguments entre les parties. Là encore il y a un problème de moyens. Les moyens qui sont annoncés, c'est à horizon 2027. Donc une autre question qui se pose pour réduire les délais par deux d'ici 2027, c'est comment va t on faire sans moyens supplémentaires ? Cela reste un vœu pieux, je pense, du ministre. C'est comme le zéro papier. La numérisation totale de la justice, voulue par le Ministre alors qu'aujourd'hui on sait bien qu'une grande partie du public, qui est concernée par la justice, n'est pas connectée.