Le secteur de Fourneaux-Modane en Savoie bouclé pour le déminage d'une bombe de 500 kilos

A partir de 8 h 30, va débuter le déminage d'une bombe anglaise de 1,30 m de long pour 40 cm de diamètre. L'opération délicate est menée par les démineurs de Lyon. La bombe de la seconde guerre mondiale contient 125 kilos d'explosif. Elle pèse une demi-tonne ! Elle a été découverte il y a quasiment un an jour pour jour, le 17 septembre 2019. Elle a été mise au jour lors de travaux de percement de la route forestière, à proximité du viaduc.

Le périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité de 400 mètres autour de la bombe

Pour ce déminage, la préfecture de Savoie impose un périmètre de sécurité de 400 mètres. 120 habitants concernés vont devoir quitter leur logement avant 8 heures du matin. Ceux qui n'ont pas de possibilité de relogement sont accueillis salle des fêtes de Fourneaux : café-croissant offert dans le respect des gestes barrières. Les municipalités de Modane et de Fourneaux ont contacté les foyers dans la zone.

L'autoroute A 43 entre l'échangeur 30 du Ferney et la frontière italienne, ainsi que le tunnel du Fréjus, et les départementales 215 et 216 seront fermées à la circulation. Le trafic ferroviaire est maintenu, le déminage commencera après le passage du train à 8h30. La sirène de la commune de Fourneaux sera déclenchée au début et à la fin de l'opération. Il s'agit du signal qu'il faut absolument respecter. Selon le maire François Chemin, l'opération devrait durer quatre heures.

La bombe non loin du viaduc - François Chemin

Les démineurs sont optimistes

Selon le maire François Chemin, "les démineurs sont optimistes. La bombe ne présente pas de difficultés particulières. L'idée est de la désamorcer et de la faire exploser dans le grand est, vers Colmar je crois. Si elle est trop endommagée, ils ont la possibilité de la couper avec une scie hydraulique spéciale. Il n'empêche que nous avons décidé avec la préfecture d'évacuer la population. Beaucoup seront au travail. Nous sommes hors vacances. Les désagréments seront limités."

Modane-Fourneaux sous le feu des bombes

C'est la troisième bombe qui est découverte sur le parcours de l'autoroute. La dernière, c'était en 1977 et elle avait été détruite sur place. Ces bombes sont les symptômes des trois bombardements alliés qui ont endeuillé la population. L'agglomération de Modane-Fourneaux a été ciblée à trois reprises. Le 17 Septembre 1943, la gare de Modane, stratégique, est bombardée par 300 avions, mais les alliés ratent la gare et le cœur de ville de Modane et détruit. Le bilan est terrible : 58 morts, 200 blessés. Nouveaux bombardements en novembre.

On comprend mieux que quand on entreprend des travaux dans ce secteur, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une bombe.