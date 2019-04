Le secteur du Pasino privé d'électricité à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Pas de chance pour 500 clients du secteur du Pasino, au sud-ouest d'Aix-en-Provence : ils n'ont plus d'électricité depuis lundi à 22h à cause d'un problème sur le réseau moyenne tension. Enedis a tenté des réparations ce mardi matin. Le courant est revenu quelques instants vers 8h30, mais ça n'a pas tenu. Des groupes électrogènes sont installés. Le retour de l'électricité est espéré ce mardi entre midi et 14h.