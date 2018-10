Loïc Hervé, son collègue Haut Savoyard Cyril Pellevat et la ministre Jacqueline Gourault

"C'est déjà ça !" résume en substance le sénateur centriste Loïc Hervé, co-auteur du texte avec son collègue de Haute-Savoie, Jean-Claude Carles.

Examiné à partir de 21 h 30, ce mardi, le texte a été adopté en deuxième lecture au Sénat par 309 voix pour et 9 voix contre.

Texte amputé en juin par l'Assemblée Nationale

En juin dernier, critiquant certaines mesures trop répressives et "discriminatoires", l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de La République en Marche, a fait retirer 6 articles sur 10. Certains élus du Chablais et du Genevois, du parti des Républicains, ont alors estimé que la loi serait dénaturée. Loïc Hervé savoure pourtant ce soir ce qui est selon lui "une première étape importante".

"C'est insuffisant, mais pas dénaturé. C'est une première étape." - Loïc Hervé sénateur

Pour l'élu de Haute-Savoie confronté chaque été à la problématique des installations illicites des gens du voyage, la proposition de loi qui doit désormais être promulguée par le chef de l'Etat, "va dans le bon sens. Puisqu'elle inscrit dans le droit positif un alourdissement des sanctions. Elle fait consensus avec les députés. C'est insuffisant, mais pas dénaturé. C'est une première étape."

Amendes et doublement des sanctions

La proposition adoptée ce mardi soir permet aux officiers de police judiciaire de verbaliser directement les gens du voyage installés illégalement avec des amendes de 500 euros, sans passer par un tribunal correctionnel.

Avec cette loi, les magistrats pourront sanctionner les contrevenants avec des peines plus lourdes, qui sont doublées par rapport aux sanctions actuelles.

Le sénateur UDI Loïc Hervé n'en restera pas là puisqu'il annonce à France Bleu Pays de Savoie qu'il fera de nouvelles propositions de loi en reprenant ses mesures retoquées, comme par exemple la saisie des véhicules, des délais plus courts pour pratiquer les expulsions et l'interdiction des "sauts de puce", à savoir quand une communauté expulsée se rend sur une commune juste à côté, profitant ainsi, selon le sénateur, de la lenteur administrative et judiciaire.