Le Sénateur de Côte-d'Or a porté plainte ce lundi auprès du commissariat de Dijon après avoir été la cible d'injures et de menaces physiques sur le réseau Twitter de la part d'un professeur grenoblois. Le compte incriminé a été supprimé dans la journée.

Le sénateur de Côte-d'Or Alain Houpert victime de menaces et d'injures sur Twitter porte plainte

C'est après avoir participé à une émission au cours de laquelle Alain Houpert avait soutenu le Professeur Didier Raoult, que le sénateur de Côte-d'Or s'est essuyé des injures et des menaces physiques lui promettant notamment de s'occuper de son cas, autrement que sur Twitter.

Des tweets qui ont été rapportés à l'élu par son entourage. Sur conseil du Sénat, Alain Houpert a donc décidé de porter plainte auprès du commissariat de police de Dijon. Il apparaît que les messages émanaient d'un professeur de mathématiques grenoblois, qui publiait sous le pseudonyme @Sonic_urticant, mais dont le compte n'existe plus.

Un internaute irascible qui n'en était pas à son premier dérapage

"On a le droit de ne pas être d'accord et de défendre ses opinions en démocratie, mais pas de menacer" explique Alain Houpert que nous avons joint. L'élu explique qu'apparemment plusieurs personnalités, dont le professeur Raoult, ont également été la cible de l'internaute. Une enquête est ouverte et confiée à un spécialiste de la recherche sur les réseaux sociaux.