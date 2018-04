Il a assisté à la scène, racontée par Libération. Le sénateur UDI de Haute-Savoie Loic Hervé, 37 ans, ancien maire de Marnaz, accompagnait Jean-Vincent Placé dans la nuit de mercredi à jeudi, lorsque l'ex secrétaire d'Etat écologiste, alcoolisé, a été interpellé par la police à la sortie d'un bar du 6e arrondissement parisien. Jean-Vincent Placé a été mis en garde à vue pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique", "insulte à caractère racial" et "violence sans incapacité commise en état d'ivresse".

Entendu par la police jeudi après-midi

Une jeune femme de 21 ans a raconté que Jean-Vincent Placé, ancien sénateur et actuel conseiller régional d'Ile-de-France, lui a demandé de danser pour lui et un de ses amis en échange d’une rémunération. Elle a refusé. Selon ses dires, il lui a saisi le bras et s’en est pris verbalement à cette femme, en l’insultant. Le videur a fait sortir l’ancien secrétaire d’Etat écologiste du bar et a été victime d'une insulte raciste. Jean-Vincent Placé lui aurait dit qu'il pouvait retourner dans son pays.

Contacté par France Bleu Pays de Savoie, Loic Hervé a confirmé sa présence et précisé qu'il doit être entendu par la police "à sa demande" ce jeudi après-midi.