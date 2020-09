Le sentiment d'insécurité augmente dans la zone de la Colleraye après plusieurs cambriolages à Savenay

Un magasin de jouet cambriolé, la porte d'un salon de coiffure fracturé, depuis plusieurs années, les cambriolages se multiplient dans la zone d'activité de la Colleraye à Savenay. Alors après le casse à la voiture bélier et l'incendie qui a ravagé le magasin Intersport dans la nuit de samedi à dimanche, les commerçants sont inquiets.

"Ce n'est pas rassurant. Je crains pour moi mais aussi pour mes équipes. Le soir, nous ne traînons pas et nous nous enfermons pour faire la caisse", témoigne Priscilla. La responsable du salon de coiffure Coiff and Co a déjà été victime d'une tentative de cambriolage: en 2017 la porte d'entrée de son salon avait été fracturée.

Pour plusieurs responsables de magasins mais aussi pour des employés, l'installation de caméras sur les parkings situés en face de leurs enseignes serait la bienvenue. Le maire de la commune, Michel Mézard compte donc s'entretenir prochainement avec le groupement d'intérêt général qui gère ces espaces communs. "Depuis quelques années, l'insécurité augmente à Nantes et à Saint-Nazaire. Savenay se retrouve entre les deux et cette zone située à proximité de la nationale 165 attire donc plus de délinquance", affirme le maire, toute en précisant que par l'ampleur des dégâts, l'incendie et le casse dont a été victime le magasin Intersport, restent exceptionnels.