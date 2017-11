Le serial creveur de pneus de Bordeaux interpellé

Il est accusé d'avoir crevé 6.000 pneus en 7 ans dans l'agglomération. Un bordelais a été arrêté devant son domicile mardi soir.

On le surnomme déjà le serial creveur de pneus ! Un bordelais de 45 ans a été interpellé mardi soir par les policiers bordelais. Il a été arrêté devant son domicile après de longs mois d'enquête. Il est soupçonné d'avoir crevé les pneus d'au moins 6.000 véhicules dans toute l'agglomération bordelaise et cela, depuis plus de 6 ans et demi.

Il a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance et faisait l'objet d'une étroite surveillance depuis quelques jours.

Il utilisait toujours le même procédé : une pointe fine pour perforer les pneus, avant et arrière, côté trottoir pour plus de discrétion. Il aurait expliqué aux policiers avoir voulu se venger de la société.

En 2014 les habitants du quartier des Capucins avaient signé une pétition pour dénoncer ces actes. C'est le commissariat local de proximité qui avait alors ouvert une enquête avant de recevoir le soutien de la Brigade de Sûreté Urbaine. Dans cette affaire les policiers ont reçu 1.100 plaintes.

Le serial creveur devrait être présenté à un juge dans la journée de jeudi.