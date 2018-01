Le Mans, France

"Je ne comprends pas trop car je ne vois pas ce que l'on peut faire avec ces trophées". Dominique Méliand, le patron du SERT, est encore sous le choc. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'alarme des locaux de l'écurie mancelle se déclenche. Il est 2H30 du matin. Dominique Méliand se rend aussitôt sur place avec la police et constate les dégâts. " Ils sont passés par la fenêtre et sont allés directement dans la pièce où sont entreposés les trophées. Ils ont pris 11 des 15 coupes du Bol d'Or et 8 trophées des 24 H du Mans, plus 2 caques de samouraï, rien d'autre". Ce qui fait dire à Dominique Méliand que les voleurs avaient un but précis. " Il y a dans les bureaux du matériel informatique, il n' y ont pas touché. Les trophées étaient vraiment leur objectif"

Dominique Méliand, le patron du SERT, ne comprend pas pourquoi les voleurs ont dérobé ces trophées qui n'ont pas une grosse valeur financière

C'est une grosse perte sentimentale

Dominique Méliand a porté plainte et la police a ouvert une enquête. Selon le patron du SERT, il y avait plusieurs voleurs. " Ces trophées font au moins 30 centimètres de diamètre. Vu le nombre de coupes volées et le peu de temps qu'ils ont mis à le faire, ils étaient sûrement plusieurs. Ce qui me fait dire qu'ils connaissaient bien les lieux, c'est que ces trophées ne sont pas visibles de l'extérieur". Si ces coupes n'ont pas une grosse valeur financière en revanche elles symbolisent le succès de l'écurie mancelle depuis des années. " Le plus vieux des trophées dérobés date de 1982. Cela représente le travail d'une équipe, le travail des pilotes, c'est un poids sentimental"

Pour Dominique Méliand, la disparition de ces trophées est un coup dur car ils représentent le travail et la réussite de l'équipe depuis de nombreuses années

Le patron du SERT (15 fois champion du monde d'endurance) a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour récupérer ses trophées. Un appel déjà partagé par 5500 internautes ce samedi matin.