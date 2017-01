Le serveur informatique de Vallabrègues attaqué par un virus

Mais qui en veut à la commune de Vallabrègues? Le serveur informatique de la ville a été attaqué par un virus. Un cauchemar pour le maire, toutes les données ont disparu. Une enquête est ouverte.

Il s'appelle Dharma et il provient probablement du Pakistan. Depuis le 28 décembre, Dharma fait vivre un enfer à l'équipe municipale de Vallabrègues près de Beaucaire. Le serveur de la commune de 1.369 habitants est hors service à cause d'un virus informatique. Les fichiers de comptabilité, les listes électorales et même les archives, tout est contaminé.

Depuis 10 jours à chaque fois que les agents ouvrent un fichier ils tombent sur des données cryptées en forme de hiéroglyphes. Le mairie tourne donc au ralenti et se trouve bloquée. Le maire Jean-Marie Gilles a décidé de porter plainte.

J'aurais préféré avoir le virus de la grippe - Jean-Marie Gilles, le maire de Vallabrègues

Une plainte déposée

C'est la cyber cellule de la gendarmerie du Gard qui est chargée de l'enquête et qui depuis plusieurs jours tente de mettre la main sur les pirates. Ils pourraient d'ailleurs se manifester, il arrive que les hackers demandent une rançon, une somme d'argent pour récupérer les données. Mais pour l'instant pas de nouvelles des "rançonneurs". Le maire attend, de toute façon il ne compte pas céder.

Si une rançon est demandée, on ne paiera pas- Jean-Marie Gilles, le maire de Vallabrègues

Le cas de Vallabrègues n'est pas le premier dans le Gard, la commune de Gallargues-le-Montueux a récemment eu le même type d'attaque et s'en est finalement tiré.