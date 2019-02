Le service d'ordre de l'Elysée est-il impliqué dans l'accident de ski d'un médecin bordelais ?

Bordeaux, France

Depuis plus d'un an, Jean-Pierre Guyomarc'h est à la recherche de la vérité. Ce médecin bordelais de 66 ans a été percuté, par l'arrière, sur une piste de ski de la station de Super Barèges dans les Hautes-Pyrénées. Il sera victime d'un traumatisme cranien. Il souffre, encore aujourd'hui, de douleurs lombaires.

Il garde le souvenir qu'en amont, il a aperçu des skieurs habillés de noir. Ce jour-là, Emmanuel Macron faisait du ski avec son épouse. Autour du chef de l'Etat et de la première dame de France, un important service de sécurité, une dizaine d'hommes vêtus de noir. Des photos de presse l'attestent. Un service de sécurité, dirigé à cette époque par un certain Alexandre Benalla, est présent également dans la station pyrénéenne. Alexandre Benalla porte lui un vêtement rouge.

Trois jours plus tard, la victime portera plainte contre X à la gendarmerie de Luz-Saint-Sauveur. Depuis ce jour, son avocat n'a obtenu aucun élément du parquet de Tarbes. Un mutisme qui pose question et qui s'avère très troublant.

L'attitude du parquet de Tarbes est rarissime, c'est du jamais vu ! — Henri-Michel Gata (avocat)

Depuis les faits, Henri-Michel Gata, l'avocat de la victime, a écrit à plusieurs reprises au procureur, sans résultat. Une consoeur du barreau de Tarbes n'a jamais pu accéder au dossier. "L'enquête est en cours" leur répond-on.

Maitre Henri-Michel Gata se rappelle que le procureur aurait dit à la presse qu'il n'avait pas connaissance de ce dossier, alors que l'avocat bordelais dispose d'un numéro d'enregistrement. Visiblement, selon lui, cette affaire dérange : "Ce qui pose des difficultés aujourd'hui, c'est que vraisemblablement, le parquet a peut-être reçu des consignes pour que cette histoire soit étouffée. Il est totalement inadmissible que le parquet ne me réponde pas. Je ne remet pas en cause l'indépendance de la justice, je dis simplement que la démarche de Monsieur Guyomarc'h est légitime, et qu'il est légitime de connaitre le stade de l'avancée de cette affaire, qu'il est légitime de faire des demandes d'actes et de demandes d'auditions notamment celle de Monsieur Benalla quand on sait qu'il était responsable du service d'ordre. Je dis que, pour l'instant, le parquet fait preuve d'un mutisme absolu qui est anormal."

Des faits troublants

Après son accident et avoir perdu connaissance, Jean-Pierre Guyomarc'h s'est retrouvé au poste de secours. A son réveil, il se rappelle d'une conversation entre le secouriste et le centre 15. Son avocat a demandé d'avoir la teneur de la conversation qui a duré une dizaine de minutes, en vain.

Finalement, la victime, descendue en barquette à la station, signera une décharge et sera livrée à elle-même. C'est son beau-frère qui le conduira le lendemain au Smur de Lourdes, après une syncope. Son avocat a demandé d'avoir la copie de cette décharge, en vain. Même résultat pour les images de la webcam de la station de Super Barèges. Aucune trace de ces images.

Henri-Michel Gata s'interroge sur le mutisme du parquet de Tarbes Copier

Jean-Pierre Guyomarc'h, face à ce mutisme judiciaire, est blessé moralement : "Je garde des séquelles physiques que je sais traiter et dominer, pour lesquelles je vais m’accommoder, mais sur le plan moral je ne me satisfais pas du traitement de ce dossier, et aujourd'hui ma peine est sur ce point-là. Le fait que les choses ne bougent pas, que la chape de plomb soit omniprésente et que la fin de non-recevoir nous soit signifiée, nous incite à aller plus loin et fait naître des doutes quant à l'apparition de la vérité et des véritables raisons de ce mutisme."

Forcément, Jean-Pierre Guyomarc'h se pose des questions quant au rôle qu'Alexandre Benalla aurait pu jouer dans cette affaire, même s'il ne veut pas faire de cet individu sulfureux une obsession.

Jean Pierre Guyomarc'h à la recherche de la vérité Copier

Il y a quelques jours, la sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre, vice-présidente de la commission des lois, a écrit au président du tribunal de grande instance de Tarbes pour obtenir des éléments sur le déroulement de l'enquête.