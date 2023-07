Le service radiologie du CHU de Reims évacué après un incendie

Un feu s'est déclaré ce mardi un peu avant 17h à l'hôpital Robert Debré à Reims. L'incendie a pris dans un local de stockage du service de radiologie du CHU.

45 personnes ont dû être évacués, 30 membres du personnels et 15 patients. Une trentaine de pompiers et sept engins ont été mobilisés. Le feu a pu être maîtrisé rapidement.

On ne connaît pas pour le moment l'origine de cet incendie. On ne sait encore non plus s'il y aura des conséquences sur le fonctionnement du service.