Le seul commerce du village détruit, la mairie de Mirepoix-sur-Tarn appelle les habitants à la générosité

La boulangerie de Martin et Martine vient d'être détruite par un incendie. Ce commerce qui fait aussi épicerie et bureau de tabac est le seul du village de Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Le maire a créé une fond de soutien pour leur venir en aide.

Mirepoix-sur-Tarn, à 35 kilomètres au nord de Toulouse et à deux pas du Tarn, est une paisible commune d'un millier d'habitants. Le village a un restaurant, un garagiste et jusqu'à vendredi dernier, la boulangerie faisait aussi office d'épicerie et de bureau de tabac. Mais ce vendredi 14 avril, vers six heures du matin, le commerce a été détruit pas un incendie, parti du four. Martin et Martine n'ont plus ni outil de travail ni toit.

►►► Ecoutez ci-dessous le reportage de Bénédicte Dupont à Mirepoix-sur-Tarn

REPORTAGE EN UN CLIC (1'12'') Partager le son sur : Copier

Le fournil et l'habitation sont complètement détruits. © Radio France - Bénédicte Dupont

On a tout perdu, j'ai eu le temps de sortir avec ma femme, mon beau-fils et ma chienne et en quelques minutes, on a tout perdu : le commerce, la maison, nos vêtements. Tout. D'habitude on voit ça à la télé, et quand ça vous arrive à vous... — Martin Bonali, le boulanger

Martine et Martin ont quitté la région niçoise pour venir s'installer en Haute-Garonne, à Mirepoix, il y a dix ans. Ils sont le seul et unique commerce du village. C'est donc naturellement que des habitants se sont manifestés auprès de la mairie pour savoir comment les aider. Pour le moment, le couple est hébergé par de la famille à Villematier. Les experts sont en train de faire leur travail. Mais la maison et le commerce, dont ils ne sont pas propriétaires, sont complètement détruits.

Ce sont des gens sympathiques en plus. Ce qui leur arrive est terrible pour eux, et pour le village. Bien sûr qu'on va les aider ! — Daniel, un habitant

La mairie va diffuser ce courrier dans les boîtes à lettres. © Radio France - Bénédicte Dupont

La Mairie prête à créer un dépôt de pain provisoire

Eric Oget, le maire de Mirepoix a écrit un courrier à ses administrés le lendemain du sinistre. Ceux qui souhaitent donner un peu d'argent peuvent le faire en déposant un chèque en mairie. Ceux qui veulent donner des vêtements, du mobilier et de l’électroménager peuvent aussi s'adresser à la mairie, qui faute de place, ne pourra pas stocker de matériel, mais pourra en aviser directement Martine et Martin.

Eric Oget, le maire "On va leur mettre un local à disposition pour qu'ils redémarrent" Partager le son sur : Copier

C'est un lieu de vie indispensable pour le village,, un commerce mais aussi un lieu où les gens se rencontrent, discutent. Les personnes âgées qui ne peuvent pas conduire n'ont que ça. — Eric Oget, le maire

Le maire a promis que la commune abonderait ce fond de soutien mais elle est surtout prête à prêter au couple le local qui sert d'habitude aux associations, juste à côté de la mairie et du restaurant. Martin et Martine, s'ils le souhaitent pourraient en faire un dépôt de pain dans un premier temps. Reste à espérer que les boulangers des communes voisines joueront le jeu, eux aussi, pour approvisionner ce dépôt.

Mirepoix-sur-Tarn, 1.000 habitants, n'a qu'un seul commerce de proximité. © Radio France - Bénédicte Dupont

Pour venir en aide Martin et Martine, vous pouvez appeler la mairie de Mirepoix au 05 34 27 38 72. Les chèques doivent être établis aux noms de Martine Dulong et Martin Bonali.