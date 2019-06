Attribution de marchés : le siège de la SNCF et d'autres sites du groupe perquisitionnés

Des perquisitions ont eu lieu ce mercredi matin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au siège de l'entreprise mais aussi dans d'autres sites du groupe comme à Lyon. Cela fait suite à l'enquête préliminaire sur des irrégularités dans des attributions de marché en lien avec l'entreprise américaine d'informatique IBM et Stelsia, filiale de la société ferroviaire française.

Une enquête ouverte en 2017

Le parquet national financier avait lancé cette enquête en 2017, après le dépôt de deux plaintes d'un employé de la SNCF, Denis Breteau. Dans la première, en octobre 2012, celui-ci voulait dénoncer des irrégularités au sein de la filiale Stelsia, liée au groupe américain IBM, mais à l'époque la plainte avait été classée sans suite. C'est une autre plainte en 2013 qui a permis d'ouvrir l'enquête.

Licencié en fin 2018, Denis Breteau a été réintégré en avril 2019 suite à une condamnation des prud'hommes de Lyon contre la SNCF, considérant l'employé comme étant un lanceur d'alertes.

"Une perquisition prévisible"

"La perquisition qui a eu lieu hier matin notamment au siège de la SNCF était quelque chose de très prévisible et elle s'est déroulée normalement", a déclaré auprès de l'AFP un porte-parole de l'entreprise ferroviaire.

Il a toutefois ajouté "L'ensemble des marchés que nous avons avec cette grande entreprise (IBM, NDLR) sont en règle, ils sont déjà contrôlés de manière indépendante à la fois par la mission de contrôle de Bercy à laquelle est assujettie la SNCF et en interne par notre service de qualité et de contrôle des marchés".

IBM et la SNCF ont scellé un partenariat, entre 2009 et 2011, qui devait permettre à l'entreprise française de réaliser des économies et d'augmenter le chiffre d'affaires. Cette alliance avait permis la création de Stelsia, détenue à 51% par la SNCF. La filiale se charge de piloter la sous-traitance informatique de l'entreprise ferroviaire. L'objectif voulait rationaliser sa gestion informatique pour réduire les coûts.

Un accord dénoncé par les syndicats

Les syndicats ont toujours dénoncé ce contrat, qui devait générer 1,7 milliard d'euros en six ans, craignant des délocalisations. En décembre 2011, la SNCF et IBM ont décidé de pas poursuivre leur partenariat en raison de "difficultés contractuelles". La société française avait alors repris le contrôle de Stelsia.