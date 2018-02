Col de l'Escrinet, Saint-Étienne-de-Boulogne, France

Dimanche matin, Louis Felix, salarié de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux est venu prendre son poste d'observation au col de l'Escrinet en Ardèche. Il a pu constater les dégâts.

Le site vandalisé

Les bancs de bois ont été cassés à coup de masse. Il ne reste plus qu'un amas de planches enchevêtrées. La ligue a porté plainte et lance un appel aux dons pour remettre en état ce site qui se trouve juste au dessus de la route, au col de l'Escrinet. La LPO a besoin de planches, de clous et de quelques bonnes volontés. L'an passé, le 26 Février 2017 les bénévoles avaient constaté les mêmes dégradations.

Des dégradations au coeur de la campagne de comptage des migrateurs

La campagne de comptage des oiseaux migrateurs a débuté le 18 Février sur le site de l'Escrinet. Elle doit durer jusqu'à la fin de mois d'Avril. Le site est aménagé pour accueillir des bénévoles mais aussi du public. Il s'agit de mieux connaître la migration et notamment de pouvoir compter le nombre de passage selon les espèces. La ligue effectue ce travail depuis plus de 20 ans ce qui permet de se rendre compte de la progression ou de la diminution d'une espèce.