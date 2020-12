Le site savoyard de Poma, le géant du transport par câble, cible des anti-nucléaires

Le site de Gilly-sur-Isère 5sAVOIE°, près d’Albertville en Savoie a été dégradé dans la nuit de dimanche à lundi par des tags et une banderole « Poma complice du nucléaire » sur le portail d’entrée que les activistes ont tenté de sceller. Le leader mondial du transport par câble porte plainte. L’enquête est en cours.

"Des actes inacceptables"

L’ institution pour les transports de personnes depuis 80 ans, dont le siège est en Isère, a en effet répondu à un appel d’offre de l’Agence Nationale des Déchets Radioactifs (ANDRA). Pour la première fois, Poma, fleuron de l'économie rhône-alpine, s'apprête à fabriquer un funiculaire pour transporter des déchets nucléaires en souterrain, le projet CIGEO d'enfouissement à Bure dans la Meuse. Dossier ultrasensible, et qui vient troubler quelque peu la sérénité de Poma.

Jean Souchal, le PDG discret de Poma, a bien voulu réagir pour France Bleu Isère et France Bleu Pays de Savoie. Tout en refusant de mettre de l’huile sur le feu, il réagit fermement : "On le déplore et on condamne ces agissements. On a le droit de ne pas être d'accord et de s'exprimer démocratiquement. Là ce n'est pas le cas et ce n'est pas acceptable."

La banderole accrochée au portail - DR

Poma et le nucléaire ?

Poma, le grand convoyeur de nos vacances au ski. Qui n'a pas pris un de ses télécabines ou téléphériques ? Mais, Poma et le nucléaire. Il s’agit en fait d’un projet national qui s’étale sur des dizaines d’années, ultra-sensible, nous confirme le PDG Jean Souchal. Que les choses soient claires : Poma n'a pas vocation a se reconvertir dans le nucléaire. "C'est unique. Une première. La France a cette problématique des déchets sensibles et l'ANDRA a retenu la solution de l'enfouissement. Et après avoir cherché toutes les solutions techniques, le transport par funiculaire s'est avéré le plus sûr. Au vu de notre expérience de transport de personnes depuis 80 ans, de notre expertise, de notre savoir-faire, il était normal que l'on se positionne lors de l'appel d'offre et nous avons été retenus." Le dirigeant nous confie qu'il se doutait bien qu'il y aurait des réactions, "mais pas de cette envergure".