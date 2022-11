Le site internet Trincamp devient une boutique physique à Saint-Etienne

Le site internet Trincamp devient une boutique physique , à partir de ce jeudi 17 novembre. "C'était mon objectif dès le départ", précise le fondateur Dorian Beaune. Avant de se lancer, il a pu testé le concept grâce à deux boutiques éphémères, "Elles avaient bien fonctionné, on est très satisfait. Il y a beaucoup de collectionneurs".

ⓘ Publicité

Car c'est bien ça le concept : vendre des objets vintage, des objets en rapport avec le passé de nos clubs de foot préférés et notamment, évidemment, de l'AS Saint-Etienne. "C'est beaucoup, beaucoup de brocantes pour trouver ces objets, mais il y a aussi beaucoup de supporters, de clients qui me contactent pour vendre, parce que l'idée, c'est de faire de ce lieu un dépôt-vente".

Dorian Beaune assure qu'il a donc les reins solides et les stocks suffisants pour ouvrir sa boutique au 12 rue Pointe-Cadet à Saint-Etienne, loin du stade Geoffroy Guichard. "J'avais cette envie d'être au centre ville, de peut être aussi ramener des supporters dans le centre ville et d'essayer de faire en sorte qu'ils y passent plus de temps", précise Dorian Beaune.

Dans un premier temps il sera seul pour tenir cette boutique Trincamp, qui sera ouverte, à partir du jeudi 17 novembre, du mardi au samedi, de 11h à 19h.