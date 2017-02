Le Skab, restaurant nîmois fraîchement étoilé, cherche désespérément... des salariés

Tout juste étoilé au guide Michelin, le restaurant gastronomique SKAB, à Nîmes, recherche désespérément du renfort. Pôle Emploi, chasseur de têtes ou réseaux sociaux, les gérants multiplient les annonces. En tout, trois postes sont à pourvoir, dès aujourd'hui.

Le Skab cherche désespérément un chef de partie, un commis et un chef de rang. Depuis l'obtention d'une étoile au guide Michelin, l'équipe de 12 personnes n'arrive plus à faire face à la demande. Conséquence, Alban Barbette, le gérant de la table nîmoise, est obligé de refuser des clients : "Je refuse de voir mes équipes courir partout. Ce n'est pas bon pour eux et pour la clientèle".

Pour trouver trois nouveaux salariés, les associés multiplient les annonces : "C'est une vraie catastrophe aujourd'hui pour nous de recruter. Pôle Emploi, notre réseau de connaissances, les réseaux sociaux et même des chasseurs de têtes, rien ne fonctionne."

Un métier exigeant

Pour Alban Barbette, la difficulté du métier est la raison principale de ce manque de personnel : "Notre métier est très exigeant, notamment sur les heures. Nous avons l'inconvénient de travailler quand les gens ne travaillent pas, le week-end, le soir, ce n'est pas très attirant pour les jeunes".

Alban Barbette s'occupe même du repassage

Je suis obligé de faire le repassage des nappes et des serviettes" - Alban Barbette

Pour compenser ce manque de main-d’œuvre, les associés retroussent leurs manches. Sommelier pendant le service, Alban gère aussi le linge à quelques minutes du service : "Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Je me dois d'aider mes équipes".

Pour trouver ces perles rares et compléter son équipe, Alban Barbette lance un appel sur France Bleu Gard Lozère :

Pour postuler, rendez vous sur la page Facebook du Skab, ou directement au restaurant SKAB - 7 rue de la République - 30 000 Nîmes. Tel : 04 66 21 94 30