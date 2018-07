Après le violent orage du 16 juillet 2018 qui a touché violemment la Côte Basque, certaines structures sont toujours fermées et sans perspective de réouverture rapide. C'est le cas du Skatepark de Biarritz ouvert il y a un an seulement.

Biarritz, France

En ce 16 juillet 2018, des trombes d'eau sont tombées sur la Côte Basque. Un orage d'une rare violence. 10 jours plus tard, certains sites comme le skatepark de Biarritz sont toujours fermés.

Le skatepark transformé en piscine

Il y a eu dans le bâtiment, 700 mètres cubes d'eau, l'équivalent de la piscine de Biarritz : 60 centimètres d'eau.

Le skatepark était une piscine ce 16 juillet 2018 - Skatepark Biarritz

Depuis, à l'oeil nu, on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais, alors même que l'expert de la mairie ( qui est propriétaire des murs et des rampes ) n'est toujours pas passé, des dégâts comme des rampes qui gondolent apparaissent. Elles sont du coup trop dangereuses pour la pratique du sport.

On voit sur les portes de l'ascenseur la hauteur de l'eau © Radio France - Céline Arnal

A cela, il faut rajouter le fait qu'on ignore quel est l'état de la structure dessous puisque rien, pour le moment n'a été démonté. Le constructeur des rampes est d'ailleurs attendu sur place ce jeudi pour un premier avis.

Et puis tout le matériel ( casques, coudières, genouillères, et planches de skate) est inutilisable aussi.

Tout le matériel est bon à jeter © Radio France - Céline Arnal

le skatepark est fermé jusqu'à nouvel ordre

Pour le moment, donc, le skatepark est fermé jusqu'à nouvel ordre ; Tous les stages prévus cet été sont annulés mais les responsables du site et la mairie de Biarritz espèrent une réouverture le plus rapidement possible.... et surtout que la rentrée scolaire pourra se faire mais rien n'est garanti à ce jour.

Romain Rouveyre le directeur du skatepark de Biaritz Copier