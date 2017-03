Le Skylander "sorti de sa tombe" par Redstone

La Skylander, cet avion qui n'a jamais vu le jour, va quitter la Lorraine. Le tribunal de commerce de Briey vient d'accepter l'offre de l'Américain Redstone. 1,4 millions d'€ pour acquérir la maquette numérique. Redstone a 90 jours pour confirmer ou pas son achat.

C'est peut-être enfin le décollage du skylander. L'avion aurait dû être construit à Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle. Il verra peut-être le jour mais à des milliers de kilomètres, aux Etats-Unis. Après la liquidation judiciaire de l'entreprise à l'origine du Skylander (malgré une aide de 21 millions d'€ de l'ex région Lorraine), et le licenciement de 159 salariés, le tribunal de commerce a accepté l'offre de Redstone, une offre à 1 millions 400.000€. "On a pas su faire mieux" explique Antoine Coursimault, expert en aéronautique qui a étudié la maquette du Skylander SK-105 pour le mandataire judiciaire. "Il y a eu des appels du monde entier mais aucune offre précise et concrète comme Redstone a pu le faire, cette offre a le mérite d'être un peu réaliste".

On sort le truc de sa tombe, sinon il faut arrêter pour de bon

Antoine Coursimault, expert en aéronautique spécialiste du Skylander Partager le son sur : Copier

Redstone a demandé un delai de 90 jours pour étudier la maquette, délai accepté. Et n'a pas l'intention de fabriquer le Skylander. Son but est de réaliser un prototype pour mieux vendre l'avion ensuite. L'ex-région Lorraine qui avait investi 21 millions d'€ dans le dossier, ne récupérera rien, même si d'autres actions judiciaires sont en cours.

Le chèque de Redstone va servir à payer les impôts mais aussi à rembourser en partie l'assurance de garantie des salaires qui avait pris en charge les 159 salariés de Skylander en 2013.