Creuse : la SPA lance un SOS pour sauver une soixantaine de chats

La Souterraine, France

Des dizaines de chats, livrés à eux-mêmes ! La SPA de la Creuse est en train de mener une grosse opération de sauvetage de chats, dans le secteur de la Souterraine, après avoir été alertée par des riverains. Les animaux avaient pris l'habitude de venir manger chez une habitante, mais celle-ci a déménagé, abandonnant une soixantaine de protégés derrière elle.

Certains sont dans un état déplorable, aveugles ou atteints de maladies. "la plupart n'ont jamais été déparasités, que ce soit au niveau des vers, des puces, voir même des poux, certains sont borgnes, ont des pattes blessées", indique Sarah, bénévole de la SPA en charge du refuge Le Clocher. Une trentaine ont déjà été récupérés, les plus mal en point, et envoyés dans des refuges partenaires, comme celui de 30 millions d'amis à Montluçon. Les opérations de capture se poursuivent pour les autres.

Une cagnotte lancée en soutien

Les plus sociables pourront être mis à l'adoption. Les plus sauvages seront eux castrés, et relâchés dans des espaces dédiés, où ils seront nourris et surveillés. Deux vont être créés pour l'occasion. "On n'est pas confronté à des cas comme cela tous les jours", reconnait la bénévole. "Devant la quantité de chats, on est un peu dépourvus."

Une cagnotte en ligne vient d'être lancée, pour aider l'association à payer les nombreux soins vétérinaires, qui coûtent très chers : entre 150 et 250 euros par animal. Elle permettra aussi de compléter les stocks de nourriture. Pour l'instant plusieurs centaines d'euros ont été récoltés, mais il faudrait au moins 2000 euros pour couvrir toutes les dépenses. La SPA est aussi à la recherche de croquettes et de pâtées : les dons peuvent être amenés directement au refuge Le Clocher, à Guéret.