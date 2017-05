Trois jours après le retour de Vicente à Clermont-Ferrand, le soulagement de sa maman

Trois jours après le dénouement de l'affaire, la mère du petit Vicente dit aujourd'hui son soulagement. La jeune femme, qui est retournée vivre avec son enfant à Puy-Guillaume, aspire maintenant à la tranquillité après des mois de menaces de la part de son ex-compagnon.

Le petit Vicente, enlevé par son père à Clermont-Ferrand il y a plus d'un mois, a retrouvé sa maman ce week-end. Un vrai soulagement pour cette dernière qui a vécu un long mois d'inquiétude intense.

Le 29 mars dernier, Jason Lopez enlevait Vicente sur un parking désaffecté de la zone du Brézet à Clermont où sa mère s'était refugiée. Jason Lopez avait embarqué de force son fils, en frappant son ex-compagne et en la menaçant avec une arme de poing.

Aujourd'hui elle se dit soulagée et elle est même retournée vivre dans le campement des gens du voyage du Puy-Guillaume. Elle l'avait quitté après de nombreuses menaces proférées par son ex-compagnon, évadé du centre pénitentiaire de Riom en décembre dernier.

Les policiers l'ont arrété, il ne va sans doute pas sortir de sitôt "- Dolorès, la maman de Vicente

Tout au long des investigations, elle dit ne pas avoir eu d'informations : "Les enquêteurs me disaient qu'ils n'avaient rien, et puis un jour ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon fils." Elle dit aussi ne plus avoir peur : "ils l'ont arrété, il ne va pas sortir de prison avant un long moment j'espère."

Jason Lopez s'était évadé du centre pénitentiaire de Riom lors d'une sortie à vélo. Toujours à Toulouse ce lundi soir, il doit être présenté au juge d'instruction clermontois dans la journée de mardi.

Il encourt 30 ans de réclusion criminelle ainsi que 3 ans pour les faits d'évasion.