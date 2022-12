Le soulagement quartier de la Mosson à Montpellier après l'arrestation du chauffard qui a renversé Aymen

La nouvelle a fait le tour du quartier en quelques minutes et c'est le soulagement qui l'emporte à la Mosson après l'arrestation du conducteur qui a renversé Aymen il y a deux semaines à Montpellier. Un chauffard qui a percuté le garçon lors d'une violente manœuvre de demi-tour, il avait pris la fuite après avoir abandonné sa voiture et était activement recherché depuis. L'homme âgé d'une vingtaine d'année a été interpellé à la frontière franco-espagnole ce mardi matin près de Perpignan.

ⓘ Publicité

Aymen, 13 ans, adolescent sans histoire du quartier de la Mosson n'avait pas survécu à ses blessures. Ce mardi matin, son frère Saïd exprime son soulagement sur France Bleu Hérault.

"C'est un poids en moins à l'intérieur de nous. Ca nous soulage de savoir qu'il a été interpellé, qui n'est pas libre, qu'il n'est pas en fuite. Ça fait à peu près deux semaines que nous attendons ce moment là. Nous attendons maintenant que justice soit faite. C'est tout ce que nous demandons, qu'il soient puni et qu'il purge longuement sa peine. Le soir du drame, nous sommes tous morts avec lui. Une partie de nous est morte avec lui. Alors il faut avancer dans la vie, mais il y a des hauts et des bas, ça fait toujours très très mal. Il faut quand même avancer avec avec cette douleur*."*

loading

Dans le quartier de la Paillade, Aymen, c'était un peu le petit frère de tout le monde, alors forcément l'arrestation du chauffard, c'est une bonne nouvelle bien au delà de la famille de l'adolescent. "C'est pas humain de ne pas s'arrêter quand on renverse un gamin, peut-être qu'il a eu peur, mais maintenant qu'il a été arrêté, justice est faite. Aymen c'est un môme que j'ai vu grandir et ne plus le voir, c'est vraiment difficile" explique un commerçant du quartier qui veut rester anonyme

"Cette arrestation est sans doute une bonne chose pour le chauffard lui-même" ajoute un autre commerçant*. "Des jeunes étaient en train de le chercher, mais ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, c'est à la justice de faire ce travail.* Une partie des jeunes voulait venger leur copain*, donc le fait que le conducteur soit arrêté c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Aymen était aimé partout, il faisait des câlins à tout le monde. "*

À lire aussi Le chauffard qui a mortellement renversé Aymen à Montpellier a été interpellé

À lire aussi Le chauffard qui a tué un adolescent à Montpellier "identifié", selon le préfet