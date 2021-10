Le sous-marin Perle a quitté Cherbourg pour Toulon

Après 10 mois de travaux, le sous-marin nucléaire d’attaque Perle, gravement endommagé par un incendie le 12 juin 2020 dans le port de Toulon, a quitté le Cotentin pour le Var. Il était en réparation à Cherbourg depuis décembre dernier. Le sous-marin a été chargé ce jour dans un cargo semi-submersible et devrait retrouver le bassin Missiessy du port de Toulon dans une quinzaine de jours.

Endommagé par les 14h00 d’incendie et les températures très élevées de juin 2020, l’avant de La Perle a été changé. La partie avant d’un sous-marin retiré du service actif, Le Saphir, a été soudée sur la partie arrière de La Perle, épargnée par les flammes. Une prouesse technologique et une première mondiale puisque jamais un sous-marin endommagé n'avait été ressoudé. En plus de joindre les anneaux d'acier, 130 câbles électriques et 70 tuyaux hydrauliques ont été raccordés. Pour ça, des boites de jonction ont d'ailleurs dû être installées et La Perle "version 2" mesure 1 mètre 50 de plus !

"La renaissance d'un bateau"

A part sa longueur, La Perle est selon le ministère des Armées "exactement dans le même état que quelques minutes avant le début de l'incendie". "Le bateau a été blessé mais il n'est pas mort, il vit même une renaissance" dit Hervé Grandjean porte-parole des Armées, qui précise également que le bateau ne changera pas de nom. Les travaux de maintenance du sous-marin vont donc pouvoir reprendre dès son retour à Toulon, là où ils s'étaient arrêtés en 2020. Les essais n'auront lieu qu'à l'issue de cet entretien technique, fin 2022 pour un retour au service actif en 2023.

Ces travaux ont coûté 110 millions d’euros, 50 millions financés par Naval Group en charge des travaux d’entretien du sous-marin au moment de l’incendie. Le ministère précise que le coût total de construction d’un nouveau sous-marin aurait avoisiné le milliard d’euros.

Ouverture d'une information judiciaire

Quant à l’origine de l’incendie, le parquet de Toulon indique à France Bleu Provence qu'une information judiciaire a été ouverte contre X pour dégradation involontaire il y a quelques semaines, les personnes qui intervenaient sur le chantier de maintenance du sous-marin ne souhaitant pas s’exprimer durant la phase d’enquête préliminaire.